Смартфоны Apple сохраняют первое место по продажам в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России компания Apple сохраняет лидерство на рынке, несмотря на отключение некоторых функций в стране и отсутствие официального сервиса. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на МТС.

При этом уже в следующем году эксперты прогнозируют резкую популярность гаджетов китайских марок. В том числе благодаря тому, что компании Китая активно наращивают поставки в РФ.



По данным издания, с января по ноябрь 2022 года спрос на смартфоны премиум-сегмента снизился на 57%. Россияне стали реже покупать гаджеты дороже 50 тысяч рублей. На этом фоне продажи продукции Apple упали примерно на 45%.



В то же время самыми популярными в уходящем году, по оценкам экспертов МТС, стали телефоны китайского бренда Xiaomi и южнокорейского Samsung. При этом по денежному показателю на рынке по-прежнему лидирует Apple.

Ранее американский миллиардер, владелец Twitter Илон Маск заявил, что компания Apple угрожает удалить соцсеть из магазина приложений. В середине ноября Маск заявил, что Twitter переживает исторический максимум по числу новых пользователей. Он выразил надежду, что сервера соцсети смогут выдержать повышенную нагрузку.

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