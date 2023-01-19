Бывший офис Electrolux в России запустит новый бренд бытовой техники

На прилавках магазинов бытовой техники появится еще один отечественный бренд. Новую линейку запустит российское подразделение Electrolux.

Шведская компания покинула рынок РФ, но нынешние владельцы сервисного центра не оставили сотрудников без дела. Они займутся разработкой техники под названием Vard. Продукция будет ориентирована на средний ценовой сегмент, однако в перспективе компания планирует выйти в премиум.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.