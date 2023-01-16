16:31Экономика
"Авито" запускает возможность возврата товаров от частных продавцов
Фото: ТАСС/"Ведомости"/Евгений Разумный
Сервис "Авито" в тестовом режиме запустил функцию возврата товаров, купленных у частных продавцов через "Авито Доставку". Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявили в организации, возвраты будут доступны в течение 14 дней. Узнать, поддерживает ли продавец новую опцию, можно будет по специальному зеленому бейджу.
"Опция возврата доступна для товаров, доставляемых логистическими партнерами "Авито" – "Почта России", Boxberry, СДЭК, "Авито x ExMail". <...> Обратная отправка товара возможна только "Почтой России", – рассказали в компании.
На данный момент опция возвратов доступна для миллиона активных продавцов в тестовом формате. Для борьбы со случаями недобросовестных возвратов предусмотрен внутренний арбитраж службы поддержки "Авито".
Ранее в сервисе с объявлениями рассказали, что в РФ в январские каникулы по сравнению с тем же периодом 2022 года выросли продажи мужской и женской верхней одежды на 81 и 28% соответственно на фоне аномальных морозов.
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