Услуга по утреннему откапыванию машин из-под снега появилась на сайте объявлений

Фото: avito.ru

На популярном сайте объявлений появилась услуга по утреннему откапыванию машин из-под сугробов. Стоимость необычной услуги варьируется от 2 до 10 тысяч рублей.

Некоторые предлагают почистить от снега и гараж. Самые хлопотливые обещают поработать щеткой.

Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, что в столице с начала декабря выпало 2,5 месячной нормы осадков. За сутки 18 декабря прирост снега в столице составил 25 сантиметров, что превышает более 60% месячной нормы осадков.

Москва повторила рекорд высоты сугробов 1941 года. На базовой метеостанции ВДНХ высота снежного покрова утром 19 декабря составила 34 сантиметра, в Тушине – 35 сантиметров, на Балчуге – 39 сантиметра.

До этого, 18 декабря, был побит рекорд по количеству выпавших осадков. Днем ранее в Москве выпало 14 миллиметров снега, что на 0,9 миллиметра больше, чем в 1989 году.



Услуга "откопаю машину" появилась на "Авито"

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