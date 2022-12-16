Henkel сменит название в России на Lab Industries

Фото: ТАСС/IMAGO/Michael Gstettenbauer

Российское подразделение производителя косметики и бытовой химии Henkel с 1 января 2023 года начнет работать как самостоятельная организация и сменит название на Lab Industries. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо гендиректора российского офиса Henkel поставщикам.

Эту информацию подтверждает найденная изданием заявка в Роспатент с просьбой зарегистрировать товарный знак "Л.А.Б. Индастриз". Она была подана компанией еще в октябре этого года.

В письме топ-менеджер Сергей Быковских напомнил, что минувшей весной немецкий концерн объявил о планах покинуть рынок РФ. В качестве основного сценария реализации этого решения рассматривается передача прав собственности. Тем не менее компания пока не смогла найти покупателя на свои активы.

По мнению гендиректора "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, российское подразделение Henkel стоит порядка 600 миллионов евро, однако продать его за такие деньги в текущих условиях не получится – цена должна быть минимум вдвое ниже. Он также предположил, что решение концерна об обособлении российского бизнеса вызвано желанием избежать давления ЕС, пока не найден покупатель.

О решении покинуть рынок РФ Henkel объявил 19 апреля этого года. Концерн объяснил это текущей ситуацией на Украине. При этом отмечалось, что все 2,5 тысячи сотрудников продолжат работать и получать зарплату до завершения процесса.

В августе компания приступила к продаже своих российских и белорусских активов. При этом уже тогда эксперты отмечали, что цена за них завышена, поэтому с поиском покупателя могут возникнуть проблемы.



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