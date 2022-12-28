Автоэксперт оценил вычисление водителей без ОСАГО по камерам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вычисление водителей без ОСАГО по камерам является эффективной мерой защиты самих автомобилистов, полагает автоэксперт Роман Гуляев. Об этом сообщает телеканал "360".

"Было бы очень здорово, если бы эти проверки получились бы и действительно стали бы вылавливать машины, которые ездят без ОСАГО. Тут нет вопроса безопасности, тут есть вопрос того, чтобы люди были защищены и имели возможность получить возмещение", – сказал он.

Гуляев отметил, что в настоящее время наличие ОСАГО может проверить только сотрудник Госавтоинспекции при остановке автомобиля. Тем не менее закон предусматривает и другие основания для такой проверки.

"Если собственник транспортного средства не был за рулем и просит наказать того, кто был за рулем. В этой ситуации ГИБДД при разборе жалобы тоже проверяет полис ОСАГО", – пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что стоимость полиса ОСАГО для тех, кто имеет высокие аварийные риски, в РФ стала дороже с 13 сентября. Решение было принято на фоне роста цен на запчасти.

В Центробанке заявили, что коридор базового тарифа для многих категорий владельцев авто стал шире на 26% в обе стороны.

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