Функцию создания схемы ДТП добавили в приложение "Помощник ОСАГО"

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В приложении "Помощник ОСАГО" внедрили опцию создания схемы ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза страховщиков (РСА).

"В приложении "Помощник ОСАГО" появилась удобная функция создания схемы ДТП прямо на экране смартфона при оформлении извещения о ДТП", – говорится в сообщении.

Теперь при возникновении аварии водитель может изобразить на схеме местонахождение автомобилей в момент и после ДТП, а также поставить стрелки, показывающие направление движения транспортных средств, и указать разметку и дорожные знаки.

Обновление появится в 2023 году в приложениях, работающих на базе "Помощника ОСАГО" и предоставляющих функционал "электронного европротокола".

Также водители смогут воспользоваться прежним способом изображения деталей ДТП на листе бумаге, а затем прикрепив фото в приложении. Это позволяет сделать использование приложение для каждого владельца транспортного средства.

В пресс-службе подчеркнули, что необходимость внедрения электронной опции обусловлена большим количеством онлайн-извещений и фотофиксаций аварий. С начала 2022 года их было получено 6,5 и 70 тысяч соответственно.

Ранее россиян предупредили о подорожании техосмотра с 1 января 2023 года. Цены зафиксируются не ниже 913 рублей для легковых автомобилей, 321 рубля – для мотоциклов, 1560–1880 рублей – для автобусов и 900–1960 рублей – для грузовиков.

После установления окончательных тарифов их правомерность проанализирует ФАС.



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