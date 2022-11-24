Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты Госдумы попросили Гепрокуратуру проверить эффективность ОСАГО. Соответствующее обращение на имя главы Генпрокуратуры Игоря Краснова направил лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, сообщает издание "Известия".

Как уточнили инициаторы, компании, занимающиеся оформлением ОСАГО, не соблюдают механизм, согласно которому 80% средств должны быть направлены на возмещение ущерба по страховым случаям.

В 2022 году на ремонты по ОСАГО было направлено 58,6% средств от продажи полисов. Это 135,8 из 231,7 миллиарда рублей. В 2021 году сумма составила 150,8 из положенных 236 миллиардов рублей.

"Процент отказывающихся от страховки уже критический, а штраф в 800 рублей не работает. Единственный способ сохранить ОСАГО в нынешнем виде – это наведение прокуратурой порядка в этой отрасли", – сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, поддержав инициативу депутатов.

Ранее эксперт рассказал, как обманывают автовладельцев при покупке полиса ОСАГО. По словам заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергея Ефремова, к подобному часто приводит желание автомобилистов приобрести полис по сниженной стоимости в Сети.

К примеру, гражданин при покупке полиса в интернете может попасть на фишинговый сайт, где теряет деньги. Либо при попытке сэкономить автовладелец покупает полис "дешево" у посредника, который на самом деле вносит в базу РСА информацию о другом водителе с маленьким КБМ.



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