Магазины Zara откроются весной под новым названием

Новый владелец российской части бизнеса фэшн-группы Inditex планирует открыть первые магазины в РФ под своими брендами уже весной. Одним из первых в Москве станет магазин под вывеской Maag.

По данным экспертов, готовится новая коллекция на российский рынок. Ее отшивает компания, которая выкупила магазины Inditex в России.

Российские эксперты по аренде торговой недвижимости предположили, что около 20% прежних точек холдинга Inditex закроют окончательно, чтобы оптимизировать неэффективные направления бизнеса. Специалисты прокомментировали, что компании придется столкнуться со снижением спроса, ростом трат на ведение бизнеса и возросшей конкуренцией.

Подробнее о том, что будет с ценами, – в эфире телеканала Москва 24.