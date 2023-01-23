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23 января, 22:30

Экономика

Магазины Zara откроются весной под новым названием

Магазины Zara откроются весной под новым названием

Посетители ТЦ оценили возможное открытие магазинов Zara под новой вывеской

Магазины одежды Zara откроются весной под названием Maag

Магазины одежды Zara откроются весной под новым названием

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Новый владелец российской части бизнеса фэшн-группы Inditex планирует открыть первые магазины в РФ под своими брендами уже весной. Одним из первых в Москве станет магазин под вывеской Maag.

По данным экспертов, готовится новая коллекция на российский рынок. Ее отшивает компания, которая выкупила магазины Inditex в России.

Российские эксперты по аренде торговой недвижимости предположили, что около 20% прежних точек холдинга Inditex закроют окончательно, чтобы оптимизировать неэффективные направления бизнеса. Специалисты прокомментировали, что компании придется столкнуться со снижением спроса, ростом трат на ведение бизнеса и возросшей конкуренцией.

Подробнее о том, что будет с ценами, – в эфире телеканала Москва 24.

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