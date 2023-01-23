В Алма-Ате возобновляют работу несколько бывших ресторанов McDonald's

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Алма-Ате в понедельник, 23 января, возобновят работу первые пять ресторанов, которые раньше входили в сеть McDonald's. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании Food Solutions KZ, которая управляла заведениями американской сети фастфуда в Казахстане.

"Это новая глава в жизни нашей компании. Мы собираемся постепенно открывать двери ресторанов для гостей в каждом городе присутствия", – приводятся в релизе слова гендиректора компании Асета Машанова.

Отмечается, что сеть общепита откроется без названия, оно появится позже. В настоящее время все заведения получили необходимые объемы продукции и готовы принимать посетителей.

В Food Solutions также заверили, что сотрудники бывших McDonald's сохранят свои рабочие места и зарплаты, а сами заведения продолжат работать с соблюдением всех стандартов качества и обслуживания.

5 января стало известно, что сеть McDonald's прекратила работу в Казахстане из-за ограничений в поставках. Тогда же сообщалось, что заведения возобновят работу, но уже под новым брендом.

"Актуальный репортаж": McDonald’s в Казахстане прекратит работу из-за ограничений

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!