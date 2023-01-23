Крупный маркетплейс присоединился к городской сети постаматов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

К проекту "Московский постамат" присоединился первый крупный маркетплейс, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Речь идет о "Яндекс Маркете".

Таким образом, горожанам, делающим заказы на площадке, не нужно будет ждать курьера или идти до ближайшего торгового центра, забрать свой заказ можно будет в подъезде своего дома или на придомовой территории.

Чтобы постаматы появились в конкретном доме, его жильцы на общем собрании собственников должны проголосовать за их размещение.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, что модель совместного использования, когда в постамате можно получать заказы из различных маркетплейсов и интернет-магазинов, позволяет игрокам ретейл-отрасли сотрудничать с городом на взаимовыгодных условиях.

Он подчеркнул, что сотрудничество с крупными торговыми площадками показывает, что бизнес хочет взаимодействовать с общегородской сетью, поскольку она делает процесс доставки товаров еще более комфортным и привлекательным.

Согласно исследованию Агентства инноваций Москвы, сектор e-commerce будет существенно расти в ближайшие годы, однако есть проблемы, которые мешают развитию сети постаматов в России. Среди недостатков называется неудобное расположение устройств и часы работы, а также непонятный для пользователя интерфейс и способ оплаты. По этой причине доля постаматов среди всех способов доставки онлайн-заказов остается незначительной.

Чтобы устранить основные барьеры, в столице запустили проект "Московский постамат", в рамках которого к 2025 году при поддержке правительства столицы появится сеть из 10 тысяч устройств доставки.

Реализация проекта "Московский постамат" стартовала в 2022 году. До этого устройства общегородской сети тестировали в нескольких столичных домах. Жильцы оставили положительные отзывы.

На первом этапе новые аппараты доставки будут находиться в подъездах жилых домов и на придомовых территориях в Центральном, Северо-Западном и Юго-Восточном административных округах.

В одну точку, где установлен постамат, можно будет направить доставку с нескольких интернет-платформ. В будущем это предоставит возможность объединить некоторые сети в одну. В перспективе через постаматы можно будет отправлять одежду в химчистку или обувь в ремонт, а также возвращать продукцию.

Каждый постамат сможет принимать товары или посылки размером до 35 сантиметров на 50 сантиметров на 45 сантиметров. Вес одной посылки не должен превышать 15 килограммов.

В июне жителям Москвы рассказали, что аппараты планировали установить в библиотеках, музеях, фитнес-центрах, поликлиниках, в вестибюлях станций метро, МЦК и МЦД, а также на парковках и ТПУ.

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