В трех округах Москвы разместят новые постаматы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столице стартовала реализация городского проекта "Московский постамат". Новые аппараты доставки будут находиться в подъездах жилых домов и на придомовых территориях в Центральном, Северо-Западном и Юго-Восточном административных округах.

Благодаря проекту горожанам не нужно будет ждать курьера и посещать пункт выдачи заказов. Также решение позволит увеличить спрос на электронную коммерцию и услуги логистики. Кроме того, представители малого и среднего бизнеса посредством проекта смогут оказывать бытовые услуги.

"Пользователи положительно оценили такой формат, устройства подтвердили свою безопасность и удобство в использовании. По итогам испытаний принято решение о развитии сети. А к 2025 году планируем увеличить количество подключенных к проекту устройств до 10 тысяч", – цитирует главу департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что в одну точку, где установлен постамат, можно будет направить доставку с нескольких интернет-платформ. В будущем это предоставит возможность объединить некоторые сети в одну. В перспективе через постаматы можно будет отправлять одежду в химчистку или обувь в ремонт, а также возвращать продукцию.

В зданиях, где специалисты установят подобные пункты, для начала объявят собрания собственников.

В июне жителям Москвы рассказали, как они смогут получать посылки с помощью сети постаматов. Аппараты планировали установить в библиотеках, музеях, фитнес-центрах, поликлиниках, в вестибюлях станций метро, МЦК и МЦД, а также на парковках и ТПУ.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!