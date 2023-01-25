Decathlon продаст свой бизнес в России – СМИ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Французская сеть спортивных товаров Decathlon решила продать свой бизнес в России. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание "РБК".

"Французский ретейлер спортивных товаров Decathlon начал поиск покупателя на свои активы в России", – указано в публикации.

Три источника издания сообщили, что французская сеть рассчитывает продать весь бизнес целиком. Другой же собеседник агентства заявил, что Decathlon может отдельно продать принадлежащую сети недвижимость.

Ранее сообщалось, что Decathlon после закрытия магазинов в России начал распродавать товарные запасы на маркетплейсе Ozon. Ретейлер выступал прямым продавцом товаров на торговой площадке.

Магазины Decathlon приостановили работу в России с 27 июня 2022 года. В компании сообщили, что текущие внешние условия не позволяют производить поставки товаров.

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