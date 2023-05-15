Вузам РФ рекомендовали не пускать на занятия студентов с признаками ОРВИ и высыпаниями

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Минобрнауки РФ рекомендовало университетам не допускать к занятиям студентов и педагогов с признаками ОРВИ и с высыпаниями на коже. Министерство и Роспотребнадзор направили вузам методички по профилактике кори в учебном заведении и общежитиях.

"Вузам следует проинформировать сотрудников и студентов об инфекции и мерах ее профилактики, преимуществах вакцинации, а также рассмотреть возможность ввести удаленное обучение при выявлении заболевших", – передает сообщение ведомства ТАСС.

В методичке говорится, что при ухудшении самочувствия студентам и педагогам следует воздержаться от посещения учебного заведения и обратиться к врачу. Ведомства поручили организовать в университетах сбор информации об имеющихся прививках против этого недуга или перенесенном заболевании.

Ранее в некоторых российских университетах выявили несколько случаев заражения корью. Так, 26 апреля в РГГУ зафиксировали два случая подозрения на этот недуг у студентов. На тот момент Роспотребнадзор поручил вузу организовать профилактические мероприятия для непривитых, привитых однократно и не имеющих информации о вакцинации студентов.

Кроме того, подозрение на корь выявили и в Московском государственном университете имени Ломоносова. Из-за этого второй учебный корпус МГУ с 2 мая перешел на электронное и дистанционное обучение на срок до 17 мая включительно.

Один из учебных корпусов РТУ МИРЭА на Стромынке перевели на удаленку из-за случая кори