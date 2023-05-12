Мантуров сообщил об отсутствии решения о продаже завода Hyundai в РФ

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Минпромторг РФ не получал от южнокорейского концерна Hyundai информации о намерении продать свой завод в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил глава министерства Денис Мантуров.

"Планы такие действительно нам озвучивались, но окончательных решений не принято", – цитирует его ТАСС.

С 1 марта 2022 года автоконцерн Hyundai приостановил выпуск автомобилей в Санкт-Петербурге из-за трудностей с поставками комплектующих. Сборка продолжалась на заводе "Автотор" в Калининграде, но недавно деятельность прекратилась. В этих условиях Hyundai продолжал платить зарплату сотрудникам, за содержание завода выплачивал налоги, счета за воду и электроэнергию.

В конце 2022 года компания начала увольнять своих сотрудников. При этом все социальные обязательства перед работниками обещали выполнить.



Стало известно, когда заводы Nissan, Hyundai и Toyota в Петербурге возобновят работу