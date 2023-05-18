Зеленский попросил G7 провести мирный саммит по Украине без России – СМИ

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Украинский лидер Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по ситуации на Украине для продвижения своего мирного плана, при этом предполагается, что Россия в нем участвовать не будет. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

Отмечается, что главы Группы семи могут обсудить предложение президента на встрече в Японии.

"Лидеры G7 обсудят предложение о проведении мирного саммита по Украине во время трехдневной встречи в Хиросиме на этой неделе в ответ на запрос Владимира Зеленского", – сообщается в материале.

Авторы статьи добавили, что повестка саммита будет направлена на продвижение плана украинского лидера по урегулированию ситуации. Ожидается, что этот план будет состоять из 10 пунктов. Чиновник также рассказал, что в рамках G7 необходимо обсудить большое количество положений концепции Зеленского.

Ранее Владимир Путин сообщил, что вероятность мирного урегулирования ситуации на Украине зависит от готовности к серьезному разговору. Российский лидер уточнил, что на данный момент все указывает на оторванность мирового сообщества от геополитических реалий.

Вместе с этим глава государства считает, что иностранные государства проявляют незаинтересованность в разрешении конфликта.