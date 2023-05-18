Шторм в Анкаре снес крыши нескольких зданий и поднял в воздух диван

Фото: телеграм-канал "Подъем"

В Анкаре произошел сильнейший шторм, который снес крыши нескольких зданий и разрушил минареты мечетей. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на турецкие СМИ.

В результате погодного происшествия один из диванов улетел с балкона. Шторм снес куски крыш, которые рухнули на припаркованные рядом с домами автомобили. Один из обломков попал прямо в минарет Центральной мечети, разрушив его.

Отмечается, что после шторма травмы получила одна женщина, ей потребовалась госпитализация. Она проходила мимо мечети в момент попадания обломка в минарет.

Местные власти оповестили горожан об опасности из-за дождя и ветра. Жителей попросили не терять бдительности и соблюдать осторожность.

Сильный шторм в среду, 17 мая, прошелся по всей Турции. Ветер сносил деревья, крыши домов, поднимал в воздух обломки конструкций. Кроме того, очевидцы сообщили, что шторм вращал стрелу строительного крана.