Бывший врач Белого дома заявил о непригодности Байдена для управления страной

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Президент США Джо Байден не может занимать пост главы государства из-за своих физических и умственных способностей. Такое заявление сделал бывший врач Белого дома Ронни Джексон в интервью для Fox News.

"Часть работы президента Соединенных Штатов состоит в том, чтобы внушать доверие и осуществлять власть, а он этого не делает. Он не может этого сделать, так как слишком стар для этого, и я думаю, что это позор", – заявил Джексон.

По мнению доктора, страна, имеющая такого лидера во главе государства, ставит под угрозу свою национальную безопасность. Джексон считает, что решение Байдена баллотироваться на выборах 2024 года является злоупотреблением служебными полномочиями.

Доктор добавил, что молится, чтобы Байден не был переизбран на пост президента страны.

Ранее сообщалось, что Байден упал на церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС 1 июня. Подняться самостоятельно президент США не смог, ему помогли охранники.



Байден споткнулся и упал на вручении дипломов выпускникам ВВС США