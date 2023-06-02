"Какой позор для США": американцы высмеяли падение Джо Байдена

Джо Байден упал на церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС 1 июня. Подняться самостоятельно президент США не смог. Как жители Штатов отреагировали на очередной инцидент с участием американского лидера – в материале Москвы 24.

Непреодолимое препятствие

Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Президент США Джо Байден споткнулся и упал после вручения дипломов в академии ВВС в штате Колорадо, когда уже собирался уходить с трибуны. На кадрах с церемонии видно, что он попытался встать самостоятельно, но сделать этого не смог. Поднялся 80-летний американский лидер только при помощи охранников.

Директор по коммуникациям Белого дома Бен Лаболт раскрыл детали происшествия и заверил, что при падении Байден не пострадал.





Бен Лаболт директор по коммуникациям Белого дома Президент в порядке. Он споткнулся о мешок с песком.

Неприятный эпизод с участием Байдена произошел и по его возвращении в Вашингтон из Колорадо. Выходя из вертолета, глава Белого дома ударился головой.

Президент США уже не раз попадал в неловкие ситуации под прицелом телекамер. В частности, Байден спотыкался на трапе самолета. Кроме того, у президента периодически не получается найти выход со сцены после выступлений.

По данным исследования, которое проводилось с 3 по 25 апреля среди совершеннолетних граждан США, рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена на посту президента снизился до рекордных 37%. Отмечается, что рейтинг Байдена на протяжении последних полутора лет держался на уровне порядка 40%.



"Другие страны смеются"

Фото: AP Photo/John Leyba

Англоязычные пользователи интернета высмеяли падение Джо Байдена. По их мнению, американский лидер находится в очень плохой форме.

"Один маленький шаг для человека – одно гигантское падение для Джо Байдена", – перефразировал пользователь Adrian G. высказывание Нила Армстронга в комментариях под видео на YouTube.

"MayDay! MayDay! (международный сигнал SOS. – Прим. ред.) Президент США падает! Президент США падает! Кто-нибудь, выйдите и поставьте его на ноги!" – сымитировал переговоры авиадиспетчеров John DeWeese.

"Я никогда не видел, чтобы президент падал столько раз за один срок", – отметил WTF BBQ.

"Никто не может победить Байдена – только полы и ступеньки", – написал Spade Ace.

"Самый приземленный президент", – пошутила Elizabeth S.





пользователь Awesome Faith Символ того, что происходит с нашей прекрасной страной с тех пор, как он стал президентом.

Американские пользователи признаются, что им стыдно за публичные выходки 80-летнего президента США. При этом многие обратили внимание на овации, которыми зал встретил падение Байдена.

"Какой позор для США. Другие страны смеются над ним", – написал Shane Kunde.

"Я скучаю по уверенному, способному президенту, который не был бы патологическим лжецом и не продавался", – поделилась Autumn Jensen.

"Если бы он был президентом в любой другой стране, то не продержался бы и недели", – считает Clare Ankerstein.

"Серьезно, нам нужны ограничения по срокам и возрасту для наших выборных лиц", – сказал mytexas days.

"Он встает – аплодируют 10 человек. Он падает – бурные овации", – подметил SHAMRQCK.



Фото: AP Photo/John Leyba

В русскоязычном сегменте интернета тоже не обошли вниманием над очередным инцидентом с участием американского лидера. Многие сходятся во мнении, что 80-летнему политику уже давно пора на покой.

"Пикирующий бомбардировщик", – написала под одним из постов "ВКонтакте" Елена Золотухина.

"Упал вместе с американской экономикой", – отметил Felix Doriano.

"Теперь чтобы навернуться, ему трап в самолет больше не нужен", – сказал Антон Иванов.



пользователь "ВКонтакте" Борис Кришталь Яркий пример того, что человек на своем опасном рабочем месте не соблюдает правила техники безопасности: нет наколенников, нагрудников, налокотников, памперсов и защитной каски на голове! Куда смотрит охрана труда?!

В то же время некоторым пользователям не смешно от случившегося. Одни пожалели политика, другим не по себе, что такие люди находятся у власти в ядерной державе.

"Почему человек не берет ношу по себе? То пошел не туда, то выход ищет долго, теперь споткнулся (хорошо не переломался). Это вызывает чувство жалости. Зачем?" – задается вопросом Вера Воскресенская.

"Больной старый человек. Пожалели бы его и уже отправили на пенсию. Он в силу болезни, может, и не понимает, что делает", – переживает за президента США Светлана Шевлякова.

"От осознания, что у него есть ключи от ядерного чемоданчика, не по себе становится", – написал Станислав Бойченков.

Также часть комментаторов в целом не поняли, зачем вообще мешок с песком находился на сцене.