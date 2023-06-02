"Какой позор для США": американцы высмеяли падение Джо Байдена

Джо Байден упал на церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС 1 июня. Подняться самостоятельно президент США не смог. Как жители Штатов отреагировали на очередной инцидент с участием американского лидера – в материале Москвы 24.
Непреодолимое препятствие
Президент США Джо Байден споткнулся и упал после вручения дипломов в академии ВВС в штате Колорадо, когда уже собирался уходить с трибуны. На кадрах с церемонии видно, что он попытался встать самостоятельно, но сделать этого не смог. Поднялся 80-летний американский лидер только при помощи охранников.
Директор по коммуникациям Белого дома Бен Лаболт раскрыл детали происшествия и заверил, что при падении Байден не пострадал.
Неприятный эпизод с участием Байдена произошел и по его возвращении в Вашингтон из Колорадо. Выходя из вертолета, глава Белого дома ударился головой.
Президент США уже не раз попадал в неловкие ситуации под прицелом телекамер. В частности, Байден спотыкался на трапе самолета. Кроме того, у президента периодически не получается найти выход со сцены после выступлений.
Отмечается, что рейтинг Байдена на протяжении последних полутора лет держался на уровне порядка 40%.
"Другие страны смеются"
Англоязычные пользователи интернета высмеяли падение Джо Байдена. По их мнению, американский лидер находится в очень плохой форме.
"Один маленький шаг для человека – одно гигантское падение для Джо Байдена", – перефразировал пользователь Adrian G. высказывание Нила Армстронга в комментариях под видео на YouTube.
"MayDay! MayDay! (международный сигнал SOS. – Прим. ред.) Президент США падает! Президент США падает! Кто-нибудь, выйдите и поставьте его на ноги!" – сымитировал переговоры авиадиспетчеров John DeWeese.
"Я никогда не видел, чтобы президент падал столько раз за один срок", – отметил WTF BBQ.
"Никто не может победить Байдена – только полы и ступеньки", – написал Spade Ace.
"Самый приземленный президент", – пошутила Elizabeth S.
Американские пользователи признаются, что им стыдно за публичные выходки 80-летнего президента США. При этом многие обратили внимание на овации, которыми зал встретил падение Байдена.
"Какой позор для США. Другие страны смеются над ним", – написал Shane Kunde.
"Я скучаю по уверенному, способному президенту, который не был бы патологическим лжецом и не продавался", – поделилась Autumn Jensen.
"Если бы он был президентом в любой другой стране, то не продержался бы и недели", – считает Clare Ankerstein.
"Серьезно, нам нужны ограничения по срокам и возрасту для наших выборных лиц", – сказал mytexas days.
"Он встает – аплодируют 10 человек. Он падает – бурные овации", – подметил SHAMRQCK.
В русскоязычном сегменте интернета тоже не обошли вниманием над очередным инцидентом с участием американского лидера. Многие сходятся во мнении, что 80-летнему политику уже давно пора на покой.
"Пикирующий бомбардировщик", – написала под одним из постов "ВКонтакте" Елена Золотухина.
"Упал вместе с американской экономикой", – отметил Felix Doriano.
"Теперь чтобы навернуться, ему трап в самолет больше не нужен", – сказал Антон Иванов.
В то же время некоторым пользователям не смешно от случившегося. Одни пожалели политика, другим не по себе, что такие люди находятся у власти в ядерной державе.
"Почему человек не берет ношу по себе? То пошел не туда, то выход ищет долго, теперь споткнулся (хорошо не переломался). Это вызывает чувство жалости. Зачем?" – задается вопросом Вера Воскресенская.
"Больной старый человек. Пожалели бы его и уже отправили на пенсию. Он в силу болезни, может, и не понимает, что делает", – переживает за президента США Светлана Шевлякова.
"От осознания, что у него есть ключи от ядерного чемоданчика, не по себе становится", – написал Станислав Бойченков.
Также часть комментаторов в целом не поняли, зачем вообще мешок с песком находился на сцене.
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