Мать погибших детей призвала Байдена извиниться за усмешку в их адрес

Фото: AP Photo/Susan Walsh

Гражданка США Ребекка Кисслинг, которая сообщила в конгрессе о гибели своих детей из-за наркотиков, возмутилась поведению главы страны Джо Байдена. Женщина опубликовала на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) пост, в котором призвала президента принести ей извинения.

"Когда Байден заговорил о матери, потерявшей двоих сыновей, он начал смеяться… Вот так вы говорите о смерти моих сыновей? Глумишься над моей утратой? Как ты смеешь!" – написала американка.

По ее словам, главу США следует привлечь к ответственности, поскольку такое поведение является "неприемлемым".

Накануне Байден в ходе партийного собрания демократов в Балтиморе усмехнулся, говоря о гибели двух детей из-за наркотического вещества фентанила. Член палаты представителей Тейлор Грин заявила, что президент виноват в текущей ситуации с наркотиками в стране. Она добавила, что это и привело к смерти детей. Однако Байден посмеялся и сказал, что "фентанил, который они приняли, появился при предыдущей администрации президента".

Ранее ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что Байден теряет способность говорить. Он показал в эфире отрывок из выступления американского лидера в Польше, на котором Байден периодически запинается во время своей речи. Журналист указал, что у главы государства недостаточно умственных и физических сил, чтобы управлять страной.

Байден намерен участвовать в выборах 2024 года

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