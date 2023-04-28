Рейтинг Байдена на посту президента США упал до рекордных значений – опрос

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Рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена на посту американского президента снизился до рекордных 37%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской службой Gallup.

Исследование проводилось с 3 по 25 апреля среди 1 тысячи совершеннолетних граждан США.

Отмечается, что рейтинг Байдена на протяжении последних полутора лет держался на уровне порядка 40%.

Согласно опросу, американский президент сохраняет поддержку среди лояльных демократам избирателей. Однако рейтинг лояльности "независимых" избирателей за последние несколько месяцев снизился на 9 процентных пунктов.

Ранее Джо Байден официально объявил, что будет выдвигаться на выборах президента Соединенных Штатов в 2024 году. В случае, если он сможет победить, в начале второго президентского срока главе Белого дома будет 82 года.

До этого результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что доверие к Владимиру Путину испытывают 80,1% россиян. Еще 77,5% респондентов сообщили, что оценивают деятельность президента положительно, 13,7% заявили, что не одобряют ее.

Байден объявил, что будет выдвигаться на выборах президента США в 2024 году