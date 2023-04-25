Байден официально объявил, что будет выдвигаться на выборах президента США в 2024 году

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Американский лидер Джо Байден официально объявил, что будет выдвигаться на выборах президента Соединенных Штатов в 2024 году.

"Я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента США", – заявил политик, которого цитирует РИА Новости.

В случае, если он сможет победить, в начале второго президентского срока главе Белого дома будет 82 года.

Также о своем намерении участвовать в выборах объявила действующий вице-президент США Камала Харрис.

"Как американцы мы верим в свободу – и мы верим, что наша демократия будет настолько сильна, насколько сильна будет наша готовность бороться за нее. Вот почему Джо Байден и я выдвигаем свои кандидатуры на переизбрание", – сказала она.

Ранее некоторые СМИ писали, что Байден объявит о намерении баллотироваться 25 апреля – спустя ровно четыре года после объявления им об участии в выборах главы государства в 2020 году.

При этом ряд других СМИ отмечали, что американский лидер пока не торопится объявлять о своем намерении переизбираться на второй срок. Они предполагали, что предвыборная кампания стартует в июне или даже осенью.

Опросы общественного мнения показывают, что большинство демократов готовы поддержать Байдена, а большинство республиканцев – его предшественника и главного политического оппонента Дональда Трампа. При этом сами американцы не хотят видеть в Белом доме ни действующего главу государства, ни экс-президента.

Выборы главы США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года уже заявил о начале борьбы за высший государственный пост в стране. Ранее он прокомментировал намерение Байдена участвовать в президентской гонке. Трамп раскритиковал администрацию Джо Байдена за миграционную политику. По его словам, в результате нее Штаты превратились в "свалку".

Бывший глава Белого дома добавил, что Байден привел страну к "сильнейшей за полвека инфляции" и "катастрофе в Афганистане". Он также считает, что из-за политики американского лидера мир оказался "на гране третьей мировой войны".

На участие в президентской кампании 2024 года также подал заявку племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди – младший. По данным СМИ, Кеннеди выступал против вакцины от коронавируса и критиковал действия американских властей во время пандемии.