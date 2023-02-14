Бывший постпред США при ООН Хейли объявила о выдвижении в президенты

Фото: AP Photo/John Locher

Бывший постоянный представитель США при ООН, экс-глава Южной Каролины Никки Хейли сообщила о выдвижении собственной кандидатуры на выборы президента страны в 2024 году. Соответствующее видеообращение Хейли разместила в блоге на YouTube.

"Я Никки Хейли, и я баллотируюсь в президенты", – сказала политик, подчеркнув, что пришло время для нового поколения.

Хейли 51 год. Она является членом Республиканской партии. Функции постпреда США при ООН она выполняла в течение почти двух лет.

Ранее американский лидер Джо Байден сообщил, что еще не принял решение, будет ли выдвигать собственную кандидатуру на выборы президента в 2024 году. По его словам, он не готов прийти к окончательному решению по данному вопросу в ближайшее время.



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