Байден заявил, что пока не принял решение об участии в выборах президента США

Фото: TACC/Patrick Semansky/AP

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что пока не готов принять решение о своем участии в следующих выборах главы государства в 2024 году. Об этом сообщает американский испаноязычный телеканал Telemundo.

"Я пока просто не готов принять это решение", – сказал Байден, подчеркнув, что в его словах не стоит искать какого-либо скрытого мотива.

В начале января источники Politico сообщили, что Байден еще не принял решение насчет выставления своей кандидатуры на президентских выборах в 2024 году. По их словам, глава государства обсуждает эту возможность со своей семьей и политическими союзниками.

Отмечалось, что вероятность того, что действующий президент США будет баллотироваться на второй срок, велика. По словам источников, об этом может быть объявлено в середине февраля.

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