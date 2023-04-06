Племянник Джона Кеннеди подал документы для участия в выборах президента США в 2024 году

Фото: AP Photo/Hans Pennink, File

Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший подал заявку для участия в президентской кампании 2024 года. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Юрист по вопросам экологии и активист, выступающий против вакцинации, Роберт Кеннеди-младший подал документы в Федеральную избирательную комиссию, чтобы баллотироваться на пост президента в 2024 году от демократов", – указано в сообщении.

69-летний Кеннеди-младший приходится сыном бывшему сенатору от Нью-Йорка Роберту Кеннеди и племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди.

По данным телеканала, Кеннеди выступал против вакцины от коронавируса и критиковал действия американских властей во время пандемии.

Он является вторым официально зарегистрированным кандидатом-демократом на пост президента США. До этого свою кандидатуру от демократической партии предложила писательница Марианна Уильямсон.

Нынешний президент США Джо Байден, хотя и заявлял, что собирается участвовать в выборах, пока что не подал документы в Федеральную избирательную комиссию. Он сообщил, что перед тем, как начать кампанию, ему предстоит завершить много дел.

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп также участвует в выборах 2024 года. Он заявлял, что в случае его переизбрания, он урегулирует конфликт на Украине в течение суток.

Байден намерен участвовать в выборах 2024 года

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!