Американский сенатор призвал приравнять возможный ядерный удар по Украине к атаке на НАТО

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В Сенате конгресса США подготовили резолюцию с призывом приравнять якобы возможное применение РФ тактического ядерного оружия (ТЯО) на Украине к нападению на НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из авторов документа, сенатора Линдси Грэма.

Он добавил, что применение ТЯО Белоруссией или любым другим доверенным лицом России будет также расцениваться как атака на Североатлантический альянс.

По словам американского сенатора, украинские войска в данный момент ищут слабое место в надежде добиться успеха, чтобы потом бросить в бой силы, которые были обучены на Западе. Подобные силы, по подсчетам Грэма, включают в себя шесть или восемь полков.

Сенатор также пригрозил ответным массированным ударом от НАТО в случае применения ТЯО на Украине.

Ранее Грэм в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что россияне умирают в результате "самой удачной" траты денег властями США в рамках военной помощи Киеву.

Его слова прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая напомнила, что одна из инвестиций Штатов когда-то привела ко Второй Мировой войне и Холокосту.

Позже в СМИ появилась информация о том, что слова Грэма о смерти россиян были вырваны из контекста. Однако в МИД РФ заявили, что подобные утверждения являются нелепыми и позорными оправданиями.

Слова американского сенатора о смерти русских были вырваны из контекста – СМИ