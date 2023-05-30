Захарова назвала привлечение сенатора Грэма к ответственности "давно назревшей мерой"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Привлечение к ответственности американского сенатора-республиканца Линдси Грэма является "давно назревшей и заслуженной мерой", считает официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Соответствующий комментарий был опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

"Сейчас сенатор Линдси Грэм лишь воспроизводит то, что у многих политиков в США на уме, без прикрас и предельно обнаженно. Представляется, что объявление его в розыск и привлечение к ответственности – мера давно назревшая и заслуженная", – говорится в заявлении дипломата.

Ранее в интернете распространилось видео встречи Грэма с украинским лидером Владимиром Зеленским, на которой американский представитель заявил, что россияне умирают, после чего добавил, что это является самой удачной тратой денег США. Президент Украины, в свою очередь, поблагодарил его за вклад в военную поддержку ВСУ.

Позднее в СМИ появилась информация, что слова американского сенатора могли быть вырваны из контекста. Видео якобы было распространено офисом украинского президента, в котором решили смонтировать эти две фразы так, чтобы они шли друг за другом на ролике.

29 мая российское министерство внутренних дел объявило Грэма в розыск.

Сам сенатор сообщил, что рад гневу властей России из-за его поддержки Украины.

