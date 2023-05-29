Сенатор США заявил, что рад гневу властей России из-за его поддержки Украины

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Сенатор Соединенных Штатов Америки Линдси Грэм заявил, что рад гневу властей России из-за его поддержки властей Украины. Об этом политик написал в своем аккаунте в Twitter.

"Осознание того, что моя приверженность Украине вызвала гнев <...>, приносит мне огромную радость", – написал республиканец.

Накануне Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что россияне умирают в результате "самой удачной" траты денег властями США в рамках военной помощи Киеву. Тогда Зеленский поблагодарил американского сенатора за вклад в военную поддержку войск Украины.

Позже в СМИ предположили, что слова сенатора могли быть вырваны из контекста. Видео было распространено офисом Зеленского, в котором решили смонтировать эти две фразы так, чтобы они шли друг за другом в ролике.

В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова предложила Грэму объяснить значение своих слов об убийстве россиян при помощи видеообращения.

