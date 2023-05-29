Захарова предложила сенатору Грэму объяснить в видеообращении слова об убийстве россиян

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила американскому сенатору Линдси Грэму объяснить значение своих слов об убийстве россиян при помощи видеообращения. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

На опубликованном в Сети видео Грэм заявил, что русские умирают в результате "самой удачной" траты денег властями США. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь поблагодарил его за вклад в военную поддержку ВСУ.

Позже СМИ предположили, что слова американского сенатора могли быть вырваны из контекста. По данным Reuters, видео было распространено офисом украинского лидера, в котором решили смонтировать эти две фразы так, чтобы они шли друг за другом на ролике.

"Нас сейчас пытаются убедить американские, англосакские СМИ в том, что якобы заявление сенатора Грэма было вырвано из контекста. Даже смонтировано киевским режимом", – сказала Захарова.

Она отметила, что Россия также не услышала никакого осуждения высказывания со стороны Киева.

Представитель МИД предложила сенатору Соединенных Штатов сделать соответствующее заявление, если он считает, что его слова были вырваны из контекста. Например, Грэм мог бы записать видеоролик на телефон.

"И вот только тогда мы все узнаем, что же произошло на самом деле", – резюмировала она.

Ранее в МИД РФ заявили, что утверждения о вырванных из контекста словах Грэма об убийстве русских являются нелепыми и позорными оправданиями. В ведомстве добавили, что эта циничная попытка оправдаться обречена на провал.

До этого МВД РФ объявило Грэма в розыск. По какой статье ищут сенатора США, в министерстве не уточнили.

