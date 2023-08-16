Госсовет Крыма предложил штрафы за публикацию фото и видео атак ВСУ по РФ

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Государственный совет Крыма предложил наказывать штрафом в размере до 300 тысяч рублей за публикацию фото- и видеоматериалов о последствиях атак со стороны Вооруженных сил Украины по территории России, сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, эту законодательную инициативу уже поддержал комитет по обороне в Госдуме. Она включает в себя штрафы для физлиц при однократном совершении такого нарушения до 30 тысяч рублей, для государственных и муниципальных служащих – до 100 тысяч и для юрлиц – до 300 тысяч.

Ранее сообщалось, что в Крыму инициируют внесение изменений в законодательство в части ужесточения ответственности за распространение в Сети фото- и видеозаписей расположения и работы военных и стратегических объектов.

Речь идет в том числе об ужесточении наказания за фото и видео работы ПВО, а также результатов атак со стороны Украины. Глава Крыма вновь напомнил о последствиях необдуманных поступков, которые подрывают безопасность, вредят Вооруженным силам РФ и помогают Киеву в военных действиях.