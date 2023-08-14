В Крыму могут ужесточить ответственность за фото и видео военных объектов

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В Крыму инициируют внесение изменений в законодательство в части ужесточения ответственности за распространение в Сети фото и видеозаписей расположения и работы военных и стратегических объектов, написал глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Речь идет в том числе об ужесточении наказания за фото и видео работы ПВО, а также результатов атак со стороны Украины.

"Считаю, что те, кто это делает, являются вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов – будь то желание "хайпануть", глупость или злой умысел", – поделился Аксенов.

Глава Крыма вновь напомнил о последствиях необдуманных поступков, которые подрывают безопасность, вредят Вооруженным силам РФ и помогают Киеву в военных действиях.

Ранее сообщалось, что ФСБ России задержала двух жителей Ялты за сотрудничество с украинскими спецслужбами и готовность осуществлять теракты на военных объектах полуострова. Граждане 1980 и 1983 годов рождения начали общение с представителем СБУ, после чего предоставляли ему информацию о политической, экономической и военной обстановке в Крыму.