На Украине проверят агентство Reuters после съемки работы ПВО в Киеве – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/ANDY RAIN

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что службы могут проверить деятельность агентства Reuters в стране после публикации фотографий работы противовоздушной обороны в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

В воскресение утром в украинских СМИ появились фотографии агентства Reuters, на которых запечатлена ночная работа ПВО в Киеве. На кадрах различима ракета, которая вылетает из района многоэтажной застройки, и взрыв, вызванный падением беспилотника.

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ситуацию проверят "люди, которые должны этим заниматься". При этом он отметил, что сам не видел снимки агентства.

Ранее сообщалось, что Украина запретила иностранным представителям СМИ быть на линии фронта. Предположительно, запрет связан с высоким уровнем потерь среди личного состава и отсутствия результатов наступления. По данным издания, директива о запрете доступа на линию соприкосновения была введена без предварительных предупреждений.