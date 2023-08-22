Украина запретила иностранным журналистам находиться на линии фронта – СМИ

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Украинская сторона не разрешила иностранным представителям СМИ быть на линии фронта. Предположительно, запрет связан с высоким уровнем потерь среди личного состава и отсутствия результатов наступления, пишет швейцарская газета Temps.

"Нахождение на линии фронта теперь полностью запрещено, если, конечно, они не имеют письменного разрешения от главнокомандующего вооруженными силами Валерия Залужного", – следует из текста статьи.

По данным издания, директива о запрете доступа на линию соприкосновения была введена без предварительных предупреждений. Газета утверждает, что это связано с многочисленными жертвами после начала контрнаступления. ВСУ не смогли прорвать российскую оборону, уточняется в материале.

Вместе с этим журналисты напомнили, что подобные меры также вводились в сентябре 2022 года. В тот момент украинская армия проводила ряд операций на харьковском направлении. По словам неназванного источника, чиновники Киева надеются, что и в этот раз украинское военное руководство сможет спрятать от СМИ "крупное наступление, о котором нужно молчать".

Ранее в прессе писали, что Вооруженным силам Украины для достижения успеха в сражении с российской стороной необходимо мобилизовать до 3 миллионов бойцов. Ни обладание высокоточным оружием, ни удары беспилотников не смогут привести Киев к победе, считает немецкое издание.

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