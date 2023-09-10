Фото: портал мэра и правительства Москвы

Успехи Вооруженных сил Российской Федерации на Украине застали Соединенные Штаты врасплох и выявили их слабость. Об этом сказал американский экономист Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

"Соединенным Штатам приходится идти гораздо дальше, чем планировалось изначально, давать им (ВСУ. – Прим. ред.) танки, а теперь уже F-16 и современные ракеты. Но они все равно не преуспели", – сказал эксперт.

По словам Вольфа, российская армия продвинулась на большие расстояния внутрь Украины. Он считает, что ВС РФ никто не сможет вытеснить с украинской территории.

Вольф заявил, что политика Запада в отношении РФ нанесла удар по американцам. Экономист подчеркнул, что США и другие члены "Большой семерки" наблюдают за усилением БРИКС, переживая свой упадок. При этом Вашингтон пытается навредить БРИКС и подорвать возможности Москвы, начав конфликт на Украине. Однако планы США не сработали, считает эксперт.

"Когда государства совершают подобные просчеты, это обычно признак того, что с ними что-то не так. Это не просто ошибка", – заключил Вольф.

Ранее немецкое издание Berliner Zeitung заявило, что Вооруженные силы Украины несут невосполнимые потери, в то время как Россия еще не использовала всю военную мощь. Авторы материала добавили, что тяжелое состояние ВСУ не изменится даже из-за запланированных поставок западного оружия.

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