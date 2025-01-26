02:26Происшествия
Средства ПВО уничтожили БПЛА над Рязанской областью
Фото: 123RF/boscorelli
Российские средства ПВО и РЭБ сбили беспилотники над Рязанской областью. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
"Оценивается материальный ущерб. Работают все оперативные службы", – написал глава области.
Ранее два беспилотника были уничтожены над Ленинградской областью. Инцидент произошел в районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью. В результате случившегося никто не пострадал, повреждений нет.
Между тем российские подразделения ПВО сбили несколько вражеских беспилотников на территории одного из городских округов Воронежской области. При падении обломков одного дрона в многоквартирном доме было повреждено остекление.