Средства ПВО уничтожили БПЛА над Рязанской областью

Фото: 123RF/boscorelli

Российские средства ПВО и РЭБ сбили беспилотники над Рязанской областью. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

"Оценивается материальный ущерб. Работают все оперативные службы", – написал глава области.

Ранее два беспилотника были уничтожены над Ленинградской областью. Инцидент произошел в районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью. В результате случившегося никто не пострадал, повреждений нет.

Между тем российские подразделения ПВО сбили несколько вражеских беспилотников на территории одного из городских округов Воронежской области. При падении обломков одного дрона в многоквартирном доме было повреждено остекление.

