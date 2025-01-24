Силы ПВО сбили два дрона над Ленинградской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника над Ленинградской областью. О происшествии сообщает News.ru со ссылкой на данные главы региона Александра Дрозденко.

Инцидент произошел в районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью, уточнил губернатор. В результате случившегося никто не пострадал, повреждений нет. Экстренные службы прибыли на место падения обломков.

Минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 121 украинский беспилотник над территорией России.

В Курске при падении обломков БПЛА повреждения получили четыре дома. Кроме того, ряд улиц остался без света из-за повреждений электропроводов. В Рязани фрагменты дрона упали на частный жилой дом, вызвав пожар. Огонь удалось быстро потушить, никто не пострадал.

