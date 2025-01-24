Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 января, 08:58

Происшествия

Силы ПВО сбили два дрона над Ленинградской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника над Ленинградской областью. О происшествии сообщает News.ru со ссылкой на данные главы региона Александра Дрозденко.

Инцидент произошел в районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью, уточнил губернатор. В результате случившегося никто не пострадал, повреждений нет. Экстренные службы прибыли на место падения обломков.

Минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 121 украинский беспилотник над территорией России.

В Курске при падении обломков БПЛА повреждения получили четыре дома. Кроме того, ряд улиц остался без света из-за повреждений электропроводов. В Рязани фрагменты дрона упали на частный жилой дом, вызвав пожар. Огонь удалось быстро потушить, никто не пострадал.

Читайте также


происшествиярегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика