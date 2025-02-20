Роспотребнадзор не выявил превышения нормы вредных веществ из-за пожара на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Превышения нормы вредных веществ в воздухе из-за пожара в здании филиала Института точной механики и вычислительной техники имени С. А. Лебедева не выявлено, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Специалисты проверяли состояние воздуха на наличие веществ, характерных при возникновении пожаров в помещениях, включая диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, акролеин, сероводород, формальдегид, бензол, сажу, смесь предельных углеводородов, толуол, ксилол, взвешенные вещества, аммиак и другие.

Пробы брались у ближайших к очагу возгорания жилых домов, куда мог распространиться дым. Проверялось состояние воздуха на уровне земли и на 5-м этаже 17-этажного многоквартирного дома, расположенного по адресу Варшавское шоссе, дом 128, корпус 1.

"Результаты лабораторно-инструментальных исследований атмосферного воздуха не превышают гигиенических нормативов. Жалобы от населения на неприятные запахи и плохое самочувствие не поступали", – отметили в управлении.

Ситуация остается на контроле столичного Роспотребнадзора.

Здание на Варшавском шоссе загорелось вечером 19 февраля. Огонь охватил 1 500 "квадратов" здания. Пострадавших не было, 30 человек смогли выйти на улицу самостоятельно.

Для тушения возгорания привлекался специальный вертолет Ка-32, было сброшено 400 тонн огнетушащей жидкости. Полностью ликвидировать пожар удалось лишь утром 20-го числа. О причинах возгорания не сообщалось.

