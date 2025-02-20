Два автомобиля столкнулись на Тверской-Ямской улице

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Две машины столкнулись на Тверской-Ямской улице в районе дома 13, строения 1. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, сейчас на месте задействованы оперативные службы города. Обстоятельства ДТП и сведения о пострадавших выясняются.

В Дептрансе предупредили, что движение в районе места происшествия затруднено на 2,2 километра. Именно поэтому водителям посоветовали выбирать альтернативные маршруты.

Ранее три человека получили травмы в результате аварии с участием автомобиля и автобуса в подмосковном городском округе Чехов. ДТП случилось на 6-м километре трассы М-2 "Крым". По данным регионального МВД, водитель за рулем Mazda выехал на встречную полосу и врезался в автобус. В результате автомобилист и пассажир легковушки, а также пассажир автобуса получили травмы, им оказана помощь.

До этого водитель сбил 89-летнюю женщину на Большой Полянке в Москве, в результате чего пенсионерка умерла на месте ДТП. Инцидент произошел при выезде автомобиля с подземной парковки.

