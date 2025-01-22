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22 января, 21:35

Шоу-бизнес

"Московский патруль": суд продлил домашний арест блогеру Лерчек до конца марта

"Московский патруль": суд продлил домашний арест блогеру Лерчек до конца марта

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Троицкий суд Москвы продлил домашний арест блогерам Валерии (Лерчек) и Артему Чекалиным. Под решение судебной инстанции подпал и их партнер по бизнесу Роман Вишняк.

Их подозревают в выводе из России в Дубай почти 300 миллионов рублей, которые они получили с продаж фитнес-марафонов. Во время заседания Чекалина просила отменить ей домашний арест и назначить запрет определенных действий.

Подробнее – в эфире программы "Московский патруль".

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