ДТП с участием пяти автомобилей произошло на проспекте Мира в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием пяти автомобилей произошло на проспекте Мира в районе Большого Крестовского путепровода в Москве. Об этом предупредили в пресс-службе столичного Дептранса.

В настоящее время на месте ЧП работают оперативные службы города, которые выясняют обстоятельства произошедшего, а также уточняют информацию о пострадавших, уточнили в транспортном ведомстве.

Авария повлияла на транспортный поток, из-за чего движение в сторону центра затруднено. В связи с этим Дептранс рекомендовал водителям выбирать пути объезда.

Утром 24 февраля также наблюдались проблемы в движении на 106-м километре МКАД в результате ДТП. Авария произошла с участием грузовика и двух автомобилей. В причинах инцидента также разбирались городские оперативные службы.

До этого в Тверской области водитель BMW врезался в ограждение на трассе М-11. Это произошло после того, как иномарка столкнулась с Citroёn. В результате случившегося два человека погибли и один пострадал.