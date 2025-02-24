Движение на 106-м км МКАД затруднено из-за ДТП

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ДТП произошло с участием грузовика и двух автомобилей на 106-м километре МКАД. Об этом сообщает столичный Дептранс.

По данным ведомства, в результате аварии движение оказалось затруднено. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда участка.

На место инцидента уже прибыли городские оперативные службы. Они уточняют причины произошедшего и информацию о пострадавших.

Ранее семь человек пострадали в результате столкновения автомобиля с дорожной опорой в Сочи. Авария произошла на федеральной трассе А-158, которая является дублером Курортного проспекта. Водитель не справился с управлением, врезался в опору эстакады и снес дорожное ограждение.