Гладков: один из пострадавших в ДТП под Белгородом находится в тяжелом состоянии

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Один из четырех пострадавших в аварии с автобусами в Белгородской области находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В больнице на данный момент находятся три человека, уточнил глава области.

"Врачи делают все, чтобы помочь им справиться с этой бедой", – добавил Гладков.

Он также заявил, что поговорил с водителем микроавтобуса, который находился за рулем в момент ДТП. Как рассказал мужчина губернатору, причиной аварии стали его действия. Однако Гладков призвал не делать таких поспешных выводов, из-за того, что водитель в момент беседы с главой области был в шоковом состоянии.

"Вокруг лежали погибшие жители, и слова, конечно, требуют перепроверки. Я думаю, что следственные органы разберутся в причинах. Хотя произошло самое страшное, и людей уже не вернуть", – заключил губернатор Белгородской области.

ДТП произошло вечером 6 марта в районе села Великомихайловка Новооскольского муниципального округа. По предварительным данным, столкнулись два автобуса Mercedes-Benz Sprinter и Hyundai.

В результате погибли шесть человек и еще четверо пострадали. Прокуратура Белгородской области организовала проверку соблюдения требований законодательства при организации пассажирских перевозок.

