Число жертв столкновения двух автобусов в Белгородской области выросло до 6

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Число погибших после столкновения двух автобусов в Белгородской области возросло до шести человек. Еще четверо госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД РФ.

"По предварительным данным, 6 марта около 21:00 в районе села Великомихайловка Новооскольского муниципального округа Белгородской области произошло столкновение двух автобусов Mercedes-Benz Sprinter и Hyundai", – уточнило ведомство.

По предварительной информации, в автобусе Hyundai никто не пострадал.

В настоящее время на месте случившегося работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Прокуратура Белгородской области организовала проверку соблюдения требований законодательства при организации пассажирских перевозок.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал о пяти погибших. Он уточнял, что выехал на место аварии вместе с начальником главного управления МЧС по Белгородской области Сергеем Потаповым.

Между тем семь человек пострадали в результате столкновения автомобиля с дорожной опорой в Сочи. Авария произошла на федеральной трассе А-158, которая является дублером Курортного проспекта. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в опору эстакады. В результате дорожное ограждение было снесено.

