Reuters: новейшая атомная подлодка КНР затонула у пирса около Уханя

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Новейшая атомная подлодка ВМС Китая затонула около пирса. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне.

По данным журналистов, инцидент случился в мае–июне этого года. О причинах произошедшего пока не сообщалось. Также неизвестно, находилось ли на борту судна ядерное топливо.

Газета The Wall Street Journal опубликовала спутниковые снимки Planet Labs, которые были сделаны в июне над городом Ухань. На этих фотографиях видны краны на местной верфи. Утверждается, что около этой верфи и должна была быть пришвартована затонувшая подлодка.

В посольстве КНР в Вашингтоне сообщили, что не обладают какой-либо информаций по поводу предполагаемого инцидента.

В августе яхта Bayesian затонула недалеко от города Палермо. Причиной крушения стал налетевший смерч.

Всего на борту находились 22 человека, из которых удалось спасти только 15 пассажиров. По версии следствия, часть пассажиров после затопления направились к корме и к носу яхты, однако именно второй путь оказался тупиковым.

Водолазы потребовали у правительства усилить охрану обломков затонувшей яхты. СМИ предполагают, что это связано с опасениями, что на борту могут храниться секретные данные.