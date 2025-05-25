Поезд наехал на взрывное устройство в Белгородской области

Фото: телеграм-канал SHOT

В Белгородской области железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами в Новооскольском округе, после чего произошел взрыв, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате ЧП никто не пострадал, подчеркнул губернатор, однако добавив, что повреждения получила контактная сеть. В связи с этим движение электричек временно было приостановлено.

В настоящее время на месте происшествия работают все оперативные службы, отметил Гладков, добавив, что дальнейшая информация уточняется.

Схожий инцидент ранее произошел в Краснояружском районе Белгородской области. Около села Графовка служебный автобус наехал и подорвался на взрывном устройстве. В результате ЧП пострадали три человека. Двух женщин и мужчину, которые получили баротравмы, доставили в районную больницу. После оказания помощи их отпустили домой.