Губернатор Гладков попросил возбудить дело в отношении родителей подорвавшегося мальчика

Фото: vk.com/Вячеслав Гладков

В отношении родителей 12-летнего мальчика из села Таврово, который подорвался на мине-"колокольчике", могут возбудить уголовное дело. Об этом попросил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, взрывной снаряд принес в дом военнослужащий. За это предусмотрена уголовная ответственность, подчеркнул он во время совещания, пишет "Газета.ру" со ссылкой на трансляцию мероприятия.

Также известно, что мина сдетонировала, когда ребенок держал ее в руках и выронил. Специалисты диагностировали у него черепно-мозговую травму.

Губернатор подчеркнул, что родители мальчика не смогли обеспечить ему безопасность.

Ранее мужчина получил минно-взрывное ранение и травматическую ампутацию правой стопы после того, как наступил на мину "Лепесток" в Беловском районе Курской области. По словам врио губернатора региона Александра Хинштейна, 49-летний пострадавший находится под наблюдением врачей, которые оказывают ему помощь. В ближайшее время его планируют перевезти в Курскую областную больницу.

На фоне произошедшего Хинштейн предупредил горожан о десятках тысяч неразорвавшихся боеприпасов в приграничных районах.