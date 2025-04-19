Мирный житель подорвался на мине в Курской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Мужчина получил минно-взрывное ранение и травматическую ампутацию правой стопы после того, как наступил на мину "Лепесток" в Беловском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, в настоящее время 49-летний пострадавший находится под наблюдением врачей, которые оказывают ему помощь. В ближайшее время его планируют перевезти в Курскую областную больницу.

На фоне произошедшего Хинштейн предупредил местных горожан о десятках тысячах неразорвавшихся боеприпасов в приграничных районах.

"Уважаемые жители, враг использует самые подлые методы, чтобы навредить нашим людям и нашей инфраструктуре. <...> Пожалуйста, не возвращайтесь в приграничье, пока там не станет полностью безопасно! Будьте бдительны и берегите себя!" – заключил политик.

Схожий случай ранее произошел в селе Мешковом Шебекинского округа Белгородской области. Там работающий трактор подорвался на мине в поле, в результате чего тракторист получил ранения.

Его доставили в больницу Белгорода. Транспорт при этом был полностью уничтожен пожаром. Однако выяснилось, что предприятие, которому принадлежит техника и где работал пострадавший, не соблюдало правила безопасности при проведении работ в приграничной зоне.