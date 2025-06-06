В Бурятии возбуждено дело об убийстве добровольца "ЛизыАлерт"

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Уголовное дело об убийстве женщины возбуждено в Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по республике.

Инцидент произошел днем 5 июня неподалеку от села Ключи. По данным ведомства, бывший муж женщины привез ее на машине в лес, где напал и нанес удары ножом по разным частям тела. После этого злоумышленник покончил жизнь самоубийством. Их тела были найдены через несколько часов во время организованных поисков.

Следователи выяснили, что мотивом стала ревность мужчины. Сейчас сотрудники регионального СК проводят необходимые мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства инцидента.

По данным РИА Новости, убита была член "ЛизыАлерт" Мария Лубсанова. Информация о смерти женщины также размещена на странице поискового отряда в телеграм-канале.

Ранее молодой человек убил девушку на севере Москвы. По данным столичной прокуратуры, злоумышленник во время конфликта, возникшего из-за ревности, нанес не менее одного удара ножом 17-летней девочке. От полученных ранений несовершеннолетняя скончалась на месте.

После этого 18-летний злоумышленник совершил самоубийство. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

