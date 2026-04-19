Восемь раненых находятся в больницах после стрельбы в Киеве

После стрельбы в Киеве в больницах остаются восемь раненых, среди них есть ребенок, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

Он отметил, что ребенок находится в стабильном состоянии средней тяжести. Среди взрослых один человек находится в крайне тяжелом состоянии, трое – в тяжелом состоянии, и еще трое – в состоянии средней тяжести.

О стрельбе в Голосеевском районе Киева стало известно 18 апреля. Вооруженный мужчина начал стрелять в прохожих, после чего укрылся в магазине и взял заложников. Кличко также сообщал, что в здании раздавались выстрелы. По информации СМИ, злоумышленник привел в действие взрывчатку, после чего начался пожар.

Позже спецназ ликвидировал мужчину во время задержания. Силовики провели штурм магазина. При этом сначала с ним пытались контактировать переговорщики.

В результате стрельбы погибли 6 человек. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, сообщил, что силовикам удалось спасти четырех заложников.

Пострадало 15 человек. Позже генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что стрельба была квалифицирована как теракт. Началось уголовное производство.

