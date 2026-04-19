Останки 56 человек, в том числе 50 младенцев, обнаружены в Тринидаде и Тобаго, сообщили в полиции государства в Карибском бассейне.

Останки были обнаружены на кладбище Кумуто. В связи с этим правоохранители начали срочное расследование. Кроме младенцев, обнаружены тела четверых мужчин и двух женщин. Предварительно, речь идет о незаконном захоронении невостребованных тел.

В настоящий момент расследование продолжается. Проводится судебно-медицинская экспертиза с целью определения происхождения обнаруженных останков и возможных случаев нарушения закона.

Ранее в британском городе Вулвергемптон девочка нашла возле школы человеческие останки. Учителя, узнав о произошедшем, отпустили детей домой и вызвали полицию.

Правоохранители заявили, что труп мог быть принесен на футбольное поле дождем из ближайшего заповедника. По факту произошедшего было организовано расследование.

